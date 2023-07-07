В резком подорожании томатов в Индии увидели угрозу протестов

Bloomberg: томаты в Индии подорожали на 445 процентов, до уровня в $1,45 за килограмм

Из-за проливных дождей и жаркой погоды помидоры в Индии подорожали на 445 процентов. Стоимость килограмма томатов выросла до 120 рупий (1,45 доллара) по сравнению с 22 рупиями в начале года, со ссылкой на Министерство продовольствия страны сообщает агентство Bloomberg. При этом годовая продовольственная инфляция в стране составляет порядка четырех процентов.

Помидоры в Индии обычно дорожают в июне-июле из-за сезонности. Однако до недавних пор рост цен был не таким сильным. По словам представителя департамента по делам потребителей Министерства продовольствия Рохита Кумар Сингха, томаты начнут дешеветь после начала сбора урожая в августе.

«Аномальная жара в июне, за которой последовали муссонные дожди, нанесла ущерб урожаю овощей в северной Индии. Из-за проливных дождей муссонов и внезапной блокады автомагистралей из-за оползней поставки стали неустойчивыми, что привело к резкому росту цен», — объяснил он The Hindustan Times.

Помидоры и лук являются неотъемлемым элементом основных блюд индийской кухни, и их подорожание может спровоцировать протесты. Ранее некоторые политические партии в стране проигрывали выборы, так как не справились со сдерживанием цен.

Кроме того, высокая стоимость продовольствия может подорвать усилия Центробанка по стимулированию экономического роста и удержанию инфляции и привести к всплеску преступности. Как сообщает The Hindustan Times, у фермера из южного штата Карнатака на днях украли партию помидоров стоимостью 150 тысяч рупий.

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