Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:16, 7 июля 2023Экономика

В резком подорожании томатов в Индии увидели угрозу протестов

Bloomberg: томаты в Индии подорожали на 445 процентов, до уровня в $1,45 за килограмм

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Из-за проливных дождей и жаркой погоды помидоры в Индии подорожали на 445 процентов. Стоимость килограмма томатов выросла до 120 рупий (1,45 доллара) по сравнению с 22 рупиями в начале года, со ссылкой на Министерство продовольствия страны сообщает агентство Bloomberg. При этом годовая продовольственная инфляция в стране составляет порядка четырех процентов.

Помидоры в Индии обычно дорожают в июне-июле из-за сезонности. Однако до недавних пор рост цен был не таким сильным. По словам представителя департамента по делам потребителей Министерства продовольствия Рохита Кумар Сингха, томаты начнут дешеветь после начала сбора урожая в августе.

«Аномальная жара в июне, за которой последовали муссонные дожди, нанесла ущерб урожаю овощей в северной Индии. Из-за проливных дождей муссонов и внезапной блокады автомагистралей из-за оползней поставки стали неустойчивыми, что привело к резкому росту цен», — объяснил он The Hindustan Times.

Материалы по теме:
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023

Помидоры и лук являются неотъемлемым элементом основных блюд индийской кухни, и их подорожание может спровоцировать протесты. Ранее некоторые политические партии в стране проигрывали выборы, так как не справились со сдерживанием цен.

Кроме того, высокая стоимость продовольствия может подорвать усилия Центробанка по стимулированию экономического роста и удержанию инфляции и привести к всплеску преступности. Как сообщает The Hindustan Times, у фермера из южного штата Карнатака на днях украли партию помидоров стоимостью 150 тысяч рупий.

Пользовательница китайской социальной сети Xiaohongshu в середине июня высмеяла европейскую еду. Она опубликовала видео, где жительница Швейцарии сделала бутерброд, состоящий только из двух листьев салата и соуса. По мнению других пользователей соцсети, такой прием пищи выглядит как самоистязание и побуждает обратиться к психотерапевту.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму россиянина

    Бербок назвала Россию угрозой для Европы

    В Николаевской области произошел пожар на складе после взрывов

    Россиян предупредили о рисках при хранения сбережений в долларах

    Зеленский назвал цели встречи с Эрдоганом

    Раскрыта новая схема мошенничества в WhatsApp

    Россиянка поставила соседского мальчика на колени и попала на видео

    Финалист «Фабрики звезд» описал участие в кастинге словами «ходил, позорился»

    Крыша памятника архитектуры обвалилась в российском городе

    В резком подорожании томатов в Индии увидели угрозу протестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости