В Китае высмеяли европейскую еду

BuzzFeed: пользователи китайской соцсети Xiaohongshu назвали еду европейцев самоистязанием

Пользовательница китайской социальной сети Xiaohongshu выложила видео, в котором показала обед жителя европейской страны. В комментариях ее соотечественники поиронизировали над тем, как выглядел еда, и назвали такое питание самоистязанием. Как сообщает BuzzFeed, насмешки над едой жителей западных стран в итоге стали трендом в этой соцсети.

На видео, снятое девушкой, попала пожилая женщина из Швейцарии. В качестве ланча она сделала себе бутерброд, состоящий только из двух листьев салата и соуса. В комментариях многие пользователи отметили, что такой прием пищи кажется им крайне скудным. «Разве можно такое есть?», «Может быть, она хотя бы помоет салат перед употреблением?», «Спасет ли это ее от переедания?» — поиронизировали они.

Как сообщает издание, после публикации этого ролика многие китайские пользователи начали делиться другими фотографиями еды людей из западных стран. К примеру, один из них опубликовал снимок ланч-бокса, в котором были несколько крекеров, два куска сыра и листья салата. «Мой муж-британец каждый день ест на обед пресную куриную грудку и морковь», «Обед белого человека вызывает потерю аппетита», «После такой еды они, наверно, посещают психиатра», «Разве они не завидуют нашему питанию?», «Это форма самоистязания», — удивлялись комментаторы под подобными постами.

На тренд обратил внимание пользователь Twitter из Великобритании c ником TheCartelDel. «В Китае появился новый тренд: люди готовят и едят без специй "обед белого человека". Они воспринимают это как пытку», — возмутился он. В комментариях к посту подписчики блогера, также представляющие «западную» точку зрения, разделили его эмоции. «Может быть, им стоит попробовать и другую нашу еду? Они почувствуют разницу», «Такое отношение к европейской культуре заставляет меня кричать от отчаяния», — описали эмоции подписчики блогера.

Ранее блогерша из США с ником Amy Way to Save выложила видео, в котором сравнила цены на продукты в 2020 и 2023 году. Как отметила девушка, ее стандартный набор продуктов за три года подорожал на несколько долларов. В комментариях под роликом пользователи выразили недовольство существенным ростом цен.