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20:54, 7 июля 2023Мир

США заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в НАТО

В Белом доме заявили, что Украина пока не выполнила условия для вступления в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

США заявили, что Украина пока не выполнила условия для вступления в НАТО. На это указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований», — напомнил представитель ведомства. Он подчеркнул, что Украина пока не соответствует необходимым условиям для членства в блоке.

Кирби также добавил, что Киев находится в состоянии военного конфликта. Он призвал все стороны сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине преуспеть на поле боя.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения республики в альянс. По его словам, страны НАТО должны обозначить соответствующий срок, если они не готовы пригласить Киев в альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

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    Виктория Кондратьева
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