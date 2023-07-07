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16:50, 7 июля 2023Бывший СССР

Украина подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство

УНИАН: Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Власти Украины подали официальную заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Участие в партнерстве предполагает снижение или снятие пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всех странах, которые входят в организацию.

Участниками Транстихоокеанского партнерства являются Австралия, Канада, Сингапур, Новая Зеландия, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сделать в ближайшие полгода все для того, чтобы как можно скорее начать переговоры о членстве страны в Евросоюзе.

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    Алевтина Запольская
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