Зеленский захотел как можно скорее начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Зеленский: нужно сделать все для начала переговоров о членстве Украины в ЕС в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский захотел как можно скорее начать переговоры о членстве страны в Евросоюзе (ЕС). Он призвал сделать все необходимое для этого в нынешнем году, передает Reuters.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС должен начать переговоры о заявке Украины в союз в декабре 2023 года. По ее словам, в Брюсселе должны отреагировать на «экстраординарные» усилия Киева по проведению реформ.

