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18:28, 30 июня 2023Экономика

Евросоюз потратил на помощь Украине все резервы бюджета до 2027 года

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз отдал Украине весь резерв своего бюджета до 2027 года

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) уже истратила все резервы бюджета Евросоюза (ЕС) на помощь Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

По ее словам, за последние 16 месяцев ЕС отдал Киеву 30 миллиардов евро — все резервные средства своего семилетнего бюджета на период до 2027 года. Глава ЕК подчеркнула, что это были средства из «подушки безопасности», которая сейчас истощена. Фон дер Ляйен сказала, что перед Евросоюзом стоит политический вопрос: «как мы будем поддерживать Украину дальше».

Она отметила, что министры финансов стран сообщества должны будут обсудить вопрос выделения дополнительных денег в общий бюджет Евросоюза. «[Внесение] дополнительных взносов не обсуждалось сегодня, мы будем обсуждать их с министрами финансов в ближайшее время», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз нашел способ использовать замороженные активы России. Лидеры стран блока поддержали идею введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных средств Центробанка (ЦБ) России в размере 200 миллиардов евро (217 миллиардов долларов), который будет направлен для помощи в восстановлении Украины. Окончательно мера пока не одобрена, поскольку по-прежнему есть ряд юридических и финансовых вопросов, которые необходимо согласовать.

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