Ложная атака российских истребителей на дрон ВВС США попала на видео

ВВС США опубликовали видео ложной атаки российских истребителей на американский дрон

Минобороны США заявило, что российские истребители второй день подряд повели себя непрофессионально по отношению к беспилотнику американских Военно-воздушных сил (ВВС). Видео ложной атаки российских самолетов на американский дрон опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Неоднократные нарушения российскими военно-воздушными силами согласованных стандартов и практики в настоящее время становятся серьезной проблемой безопасности в регионе», — заявил глава CENTCOM Майкл Курилла.

На видеофрагменте видно, как пара российских истребителей, предположительно Су-35 и Су-45, совершает заход над американским дроном и выпускает над ним тепловые ловушки.

6 июля генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич сообщил, что российские истребители помешали американским беспилотникам в Сирии. Он отметил, что примерно в 10:40 по местному времени три американских БПЛА MQ-9 Reaper выполняли миссию, а «российские военные самолеты вели себя небезопасно и непрофессионально».