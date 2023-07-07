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12:30, 7 июля 2023Мир

Ложная атака российских истребителей на дрон ВВС США попала на видео

ВВС США опубликовали видео ложной атаки российских истребителей на американский дрон
СюжетМинобороны:

Минобороны США заявило, что российские истребители второй день подряд повели себя непрофессионально по отношению к беспилотнику американских Военно-воздушных сил (ВВС). Видео ложной атаки российских самолетов на американский дрон опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Неоднократные нарушения российскими военно-воздушными силами согласованных стандартов и практики в настоящее время становятся серьезной проблемой безопасности в регионе», — заявил глава CENTCOM Майкл Курилла.

На видеофрагменте видно, как пара российских истребителей, предположительно Су-35 и Су-45, совершает заход над американским дроном и выпускает над ним тепловые ловушки.

6 июля генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич сообщил, что российские истребители помешали американским беспилотникам в Сирии. Он отметил, что примерно в 10:40 по местному времени три американских БПЛА MQ-9 Reaper выполняли миссию, а «российские военные самолеты вели себя небезопасно и непрофессионально».

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    Семен Александров
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