Российский посол назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву боеприпасов

Посол РФ Грызлов назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву кассетных боеприпасов

Посол России в Минске Борис Грызлов назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву кассетных боеприпасов в связи с контрнаступлением Украины, которое пошло не по плану. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас "ястребы" на Западе, осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — сказал он.

Грызлов добавил, что разговоры о поставке кассетных боеприпасов шли еще весной. По его словам, Вашингтон объявит об окончательном решении в ближайшее время, если оно будет положительным. Дипломат отметил, что США и их союзникам по НАТО не нужен мир, а ради достижения призрачной цели по нанесению стратегического поражения России они «не считаются буквально ни с чем».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты уже на текущей неделе могут принять решение по вопросу поставки Украине кассетных боеприпасов. Площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.