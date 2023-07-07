Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:38, 7 июля 2023Бывший СССР

Российский посол назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву боеприпасов

Посол РФ Грызлов назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву кассетных боеприпасов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Посол России в Минске Борис Грызлов назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву кассетных боеприпасов в связи с контрнаступлением Украины, которое пошло не по плану. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас "ястребы" на Западе, осознав, что столь разрекламированное контрнаступление украинских войск пошло не по плану, пытаются любой ценой придать ему хоть какой-то импульс. По сути, это жест отчаяния», — сказал он.

Грызлов добавил, что разговоры о поставке кассетных боеприпасов шли еще весной. По его словам, Вашингтон объявит об окончательном решении в ближайшее время, если оно будет положительным. Дипломат отметил, что США и их союзникам по НАТО не нужен мир, а ради достижения призрачной цели по нанесению стратегического поражения России они «не считаются буквально ни с чем».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты уже на текущей неделе могут принять решение по вопросу поставки Украине кассетных боеприпасов. Площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря

    Земфира подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента

    Миру предрекли катастрофу в борьбе с общей проблемой

    Политолог назвал возможную цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Суд вынес новый приговор бывшему замглавы администрации Екатеринбурга

    Психолог раскрыла источник мифов о настоящей дружбе

    Стилист Рогов объяснил желание российских звезд одеваться безвкусно

    Российский посол назвал жестом отчаяния планы США по поставке Киеву боеприпасов

    Демпартия США решила запретить передачу кассетных боеприпасов Киеву

    Собянин рассказал об улучшении экологии в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости