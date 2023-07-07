США заявили о трудностях контрнаступления ВСУ

Советник президента США Салливан заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвигается тяжело. Об этом сообщает РИА Новости.

«Русские окопались, они бросили значительные человеческие силы и много боеприпасов для отражения», — сказал он.

Салливан отметил, что Киев намерен продолжать свои действия. По его словам, украинская армия еще не использовала значительные ресурсы, которыми располагает.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что находится на постоянной связи с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Тогда же Залужный объяснил медленные темпы наступления украинской армии. По его словам, это связано с недостаточной военной поддержкой Киева со стороны Запада. Он добавил, что наступление ВСУ — это не шоу, что каждые занятые украинцами позиции даются тяжелым трудом.