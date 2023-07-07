Эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ к объектам ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ к объектам на ЗАЭС и не обнаружили там мин

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС (ЗАЭС), сказано в заявлении агентства.

«Эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ на площадку Запорожской атомной электростанции. До сих пор не обнаружено пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ», — сказано в документе.