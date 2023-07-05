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22:54, 5 июля 2023Бывший СССР

Зеленский усомнился в способности МАГАТЭ контролировать обстановку на ЗАЭС

Зеленский: четыре эксперта МАГАТЭ не смогут контролировать обстановку на Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) контролировать обстановку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Украинский лидер отметил, что на ЗАЭС находятся четыре представителя агентства. «Там такая территория большая. Четыре человека, если даже они честные, не смогут проконтролировать ничего», — сказал он.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ к площадкам и помещениям Запорожской АЭС для подтверждения отсутствия мин и взрывчатки, способных привести к значимой аварии на объекте.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. По его мнению, Москва хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях. В свою очередь, в Кремле назвали ложью слова Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС.

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    Марина Совина
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