МАГАТЭ заявило о дополнительной проверке ЗАЭС для поиска мин и взрывчатки

Reuters: МАГАТЭ запросило дополнительный доступ на ЗАЭС для подтверждения отсутствия мин

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ к площадкам и помещениям Запорожской АЭС для подтверждения отсутствия мин и взрывчатки, способных привести к значимой аварии на объекте. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ. В частности, необходим доступ на крыши реакторных блоков номер 3 и 4, а также доступ к частям машинных залов и некоторым частям системы охлаждения на станции», — говорится в заявлении агентства.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что в ходе последних проверок не обнаружил признаков минирования на ЗАЭС.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москва хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это ложь. Он напомнил, что группа МАГАТЭ регулярно посещает Запорожскую АЭС.

