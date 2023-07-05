МАГАТЭ сообщило об итогах проверки Запорожской АЭС на минирование

Глава МАГАТЭ Гросси признал, что не обнаружил признаков минирования на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что в ходе последних проверок не обнаружил признаков минирования на Запорожской атомной электростанции. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, МАГАТЭ продолжает сохранять бдительность, несмотря на отсутствие признаков минирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. Он считает, что Москва хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это ложь. Он напомнил, что что группа МАГАТЭ регулярно посещает Запорожскую АЭС.