В Запорожье полицейские нашли схрон с «набором диверсанта»

Полиция в Запорожье обнаружила схрон диверсантов с гранатами и минными взрывателями

В Запорожской области полицейские обнаружили схрон для диверсионной деятельности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, в «набор диверсанта» входили 25 сигнальных мин, четыре гранаты, шесть минных взрывателей, свыше 150 патронов различного калибра, 12 саперных катушек, колышки и проволока для растяжки. Комплект для диверсионной деятельности находился в деревянном коробе, спрятанном на окраине села Михайловка.

В местном управлении МВД полагают, что все обнаруженное может использоваться для проведения диверсионной деятельности в регионе, то есть при установке «растяжек» и минировании территории. Полицейские ведут розыск владельца тайника.

22 июня ФСБ задержала диверсантов за покушение на должностных лиц Мелитополя и подготовку подрыва.