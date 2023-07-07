Зеленский рассказал о роли США в поставках дальнобойного оружия

Зеленский заявил, что поставки дальнобойного оружия на Украину зависят только от США

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решающей роль США в поставках дальнобойного оружия. Заявление главы государства передает ТАСС.

«Прежде всего об этом мы говорим — насчет дальнобойных систем — с США. Это зависит только от них на сегодняшний день», — рассказал Зеленский.

При этом Киев пытается договориться о поставках с другими западными странами. По словам президента, на Украине также есть артиллерийские системы, поставленные из Европы, к которым требуются снаряды дальнего радиуса.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны оглядываются на Москву и боятся Россию.