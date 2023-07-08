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19:25, 8 июля 2023Бывший СССР

Турция поможет Украине собирать беспилотники

Турция и Украина подписали меморандум для развития производства разных типов беспилотников

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Турция и Украина подписали меморандум, в рамках которого страны продолжат вместе развивать производство беспилотников. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.

Документ подписали министры промышленности двух стран Александр Камышин и Мехмет Фатих Каджир в ходе поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию. Отмечается, что меморандум будет содействовать «сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики».

Среди направлений сотрудничества — развитие производства разных типов БПЛА, а также исследования и разработки в области автономных систем, космоса и «другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Зеленским заявил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров.

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    Антон Похиляк
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