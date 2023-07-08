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05:07, 8 июля 2023Мир

ОЗХО заявила об уничтожении всех запасов химоружия в мире

ОЗХО заявила об уничтожении всех заявленных запасов химического оружия в мире

Фото: Иван Черничкин / Reuters

Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Об этом сообщается в пресс-релизе организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Организация подтвердила, что последнее химическое оружие из заявленных запасов было признано ликвидированным.

Накануне президент США Джо Байден на выступлении объявил о завершении процесса ликвидации американских запасов химического оружия. Он подчеркнул, что США работали над этим более тридцати лет и «приблизились еще на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ударили по позициям российской армии в районе города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) запрещенными химическими боеприпасами.

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    Марина Совина
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