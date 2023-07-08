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23:19, 8 июля 2023Мир

МИД Италии высказался о переговорах по Украине

Глава МИД Италии Таяни: Рим работает над созданием пространства для диалога по Украине
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Рим работает над созданием пространства для диалога по Украине, но сейчас условия для переговоров неблагоприятные, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, передает агентство ANSA.

По словам дипломата, итальянская сторона пока не видит благоприятных условий для начала переговоров по Украине. «Мы поддерживаем "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского», — высказался он.

Конфликт на Украине продолжает иметь «драматические» последствия и сильно влияет на глобальную энергетическую, продовольственную безопасность, отметил министр.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) от Италии Паола Гидони заявила, что поставки пшеницы из Украины в Евросоюз (ЕС) привели к образованию беспощадной конкуренции в Европе.

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    Марина Совина
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