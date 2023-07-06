В Италии рассказали о конкуренции в ЕС из-за украинской пшеницы

В Италии пожаловались на беспощадную конкуренцию в Европе из-за украинской пшеницы

Поставки пшеницы из Украины в Евросоюз (ЕС) привели к образованию беспощадной конкуренции в Европе, сообщила депутат Европарламента (ЕП) от Италии Паола Гидони. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) парламентарий заявила, что ситуация нанесла значительный ущерб итальянским фермерам. «Лента.ру» изучила текст письма Гидони.

«Производство пшеницы в Италии находится под угрозой, и 200 000 фермеров запустили петицию в защиту итальянской пшеницы. Причины кризиса пшеницы в Италии включают рост импорта из третьих стран, особенно Украины и Канады», — отметила Гидони.

Эта беспощадная конкуренция из-за пределов Европы ставит под угрозу как выживание итальянской цепочки поставок, так и безопасность пищевых продуктов, поскольку иностранная продукция не соответствует тем же производственным стандартам, что европейская продукция Паола Гидони депутат Европарламента от Италии

Она также напомнила, что импорт украинской пшеницы в Италию вырос на 318%, до 90 миллионов килограммов за первые два месяца 2023 года.

«Происходит спекуляция в ущерб всему сектору Италии: в то время как твердая пшеница упала до 36 центов за килограмм (-30% по сравнению с 2022 годом), цена макаронных изделий выросла до 2,30 евро за килограмм», — отметила член ЕП.

В связи с этим она обратилась к ЕК с вопросом о том, какие действия она намерена предпринять для защиты производителей пшеницы в Италии.

«Учитывая, что итальянские фермеры уже производят продукцию ниже себестоимости, и эта ситуация является неустойчивой, (...) может ли Еврокомиссия сказать: (1) Какие срочные меры намерены принять для поддержки итальянских производителей пшеницы? (2) Как она (ЕК — прим. «Ленты.ру») намерена бороться с этой спекуляцией и недобросовестной конкуренцией и защищать итальянскую пшеницу?» — спросила депутат.

Ранее фермерам Восточной Европы предрекли кризис из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. Так, издание Parlamentní listy написало, что фермеры и политики по-прежнему обеспокоены происходящим на Украине.

«Существует риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы», — отмечается в статье.