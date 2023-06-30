Фермерам Восточной Европы предрекли кризис из-за зерна с Украины

Parlamentní listy: фермерам Восточной Европы грозит кризис из-за наплыва зерна с Украины

Фермерам Восточной Европы грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом написало издание Parlamentní listy.

Авторы материала отметили, что вместе с жатвой приближается возможный кризис. Они отметили, что фермеры и политики по-прежнему обеспокоены происходящим на Украине. «Существует риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы», — отмечается в статье.

Если зерновую сделку продлить не получится, то украинскую пшеницу направят или через, или сразу в Европу. Однако второй сценарий не нравится европейским аграриям. Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не пустили украинское зерно на рынки Европы, однако сохранили возможность поставлять его на мировой рынок.