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08:56, 8 июля 2023Россия

В Минобороны сообщили об ударах по резервам нацбатальона «Кракен»

В Минобороны заявили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил о поражении российскими военными района сосредоточения резервов спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен». Его доклад приводит ТАСС.

Район сосредоточения формирований ВСУ был поражен в населенном пункте Дзержинское, указал он.

«Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска», — сказал Астафьев.

По словам главы пресс-службы, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и опорным пунктам ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

Ранее пленный военнослужащий «Кракена» Андрей Приходько назвал свое подразделение «элитным мясом» начальника главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова. При этом основу подразделения составляют бывшие бойцы бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    Марина Совина
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