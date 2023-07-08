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16:45, 8 июля 2023Мир

Эрдоган рассказал о надежде на встречу с Путиным

Президент Турции Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sputnik / Alexander Demyanchuk / Pool / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в августе. Об этом он рассказал в ходе выступления на митинге в Байбурте в субботу, 8 июля, передает РИА Новости.

«В августе, надеюсь, встретимся с господином Путиным. Мы пытаемся защитить нашу страну от негативных последствий войны, которая длится уже полтора года», — заявил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.

При этом в Кремле заявили, что пока никакой определенности относительно возможности встречи лидеров двух стран нет.

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