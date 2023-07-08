Россиянам назвали правила выбора вкусных дынь и арбузов

В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать крупные, яркие арбузы с блестящей твердой коркой

Какие арбузы и дыни выбирать, а от каких отказаться, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Правила выбора вкусных бахчевых цитирует РИА Новости.

В надзорном органе посоветовали выбирать крупные арбузы с ярким и контрастным цветом корки. «Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый», — назвали признаки спелого плода в Роспотребнадзоре.

Кроме того, рассказали в пресс-службе, усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие, при ударе ладонью зрелый плод вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.

Выбирая дыню, добавляют специалисты, нужно брать плоды с мягкой противоположной от хвостика стороной, иначе дыня может быть незрелой. В ведомстве указали на то, что при щелчке по дыне должен раздаваться глухой звук, а от самого плода должен исходить аромат.

В Роспотребнадзоре также попросили ограничивать употребление арбузов и дынь 100 граммами за один прием пищи маленьким детям и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Это связано с тем, что в этих плодах много клетчатки и сахара.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторым россиянам стоит отказаться от ряда фруктов. Употребление дынь и арбузов, уточнила специалистка, может спровоцировать резкое повышение артериального давления и навредить людям после 50 лет.