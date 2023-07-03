Россиян старше 50 попросили отказаться от некоторых фруктов

Диетолог Елена Соломатина: после 50 лет людям лучше ограничить употребление арбузов

Некоторым россиянам старше 50 стоит отказаться от ряда фруктов, рассказала диетолог Елена Соломатина. Пересмотреть свой рацион она попросила в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, после 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. «Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки», — рассказала врач. При некомпенсированном диабете от этих фруктов, уточнила она, лучше отказаться полностью.

Употребление дынь и арбузов, продолжила Соломатина, может спровоцировать резкое повышение артериального давления и навредить людям после 50 лет. «В них содержится много воды. Если сочетать арбуз или дыню с соленой пищей, то жидкость будет задерживаться, что приведет к повышению артериального давления», — объяснила она. Полностью здоровый человек после 50 лет может есть любые фрукты в небольшом количестве, заключила диетолог.

Ранее Соломатина призвала россиян старше 50 лет отказаться от жареной картошки и винегрета. По ее словам, крахмалистые продукты, к которым относится картошка, могут нанести вред здоровью, особенно в жареном или запеченном виде.