Николаевский подпольщик Лебедев: по городам Украины открыто гуляют иностранные наемники

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что иностранные наемники открыто гуляют по городам Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последнее время много приходит агентурных данных, о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам», — сказал он.

По словам Лебедева, в одном из городов Украины были замечены одетые в камуфляж темнокожие мужчины. У одного из них на рукаве была нашивка в виде украинского флага.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рядах ВСУ действуют свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Он также отметил, что западные страны, оказывая военную помощь Украине, затягивают вооруженный конфликт и делают все возможное для его эскалации.