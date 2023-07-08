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08:40, 8 июля 2023Бывший СССР

Иностранных наемников заметили гуляющими по городам Украины

Николаевский подпольщик Лебедев: по городам Украины открыто гуляют иностранные наемники

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что иностранные наемники открыто гуляют по городам Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последнее время много приходит агентурных данных, о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам», — сказал он.

По словам Лебедева, в одном из городов Украины были замечены одетые в камуфляж темнокожие мужчины. У одного из них на рукаве была нашивка в виде украинского флага.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рядах ВСУ действуют свыше 2,5 тысячи иностранных наемников. Он также отметил, что западные страны, оказывая военную помощь Украине, затягивают вооруженный конфликт и делают все возможное для его эскалации.

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    Марина Совина
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