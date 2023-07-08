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00:13, 8 июля 2023Мир

Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО

Президент США Байден назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом CNN назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

Политик пообещал помочь Киеву подготовиться к участию в Североатлантическом альянсе. Американский лидер также выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности на промежуточный период.

«Но я думаю, что сейчас преждевременно ставить на голосование [вопрос о членстве Украины], потому что есть другие требования, в том числе в части демократизации», — сказал он.

По словам главы Белого дома, среди членов альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО «в разгар войны», так как это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения республики в альянс. По его словам, страны НАТО должны обозначить соответствующий срок, если они не готовы пригласить Киев в альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

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    Марина Совина
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