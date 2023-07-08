В США одобрили продажу авиационных ракет двум странам

Администрация США одобрила продажу Швеции и Франции авиационных ракет AMRAAM и Hellfire

Администрация США одобрила потенциальную продажу авиационных ракет AMRAAM и ракет Hellfire Швеции и Франции. Об этом сообщило американское агентство по оборонному сотрудничеству, пишет РИА Новости.

Таким образом, Швеция получит 250 ракет AMRAAM класса «воздух-воздух» за 605 миллионов долларов, а Франция — 1515 ракет Hellfire класса «воздух-земля» за 203 миллиона долларов.

Агентство, которое действует в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в Конгресс.

В мае сообщалось, что Соединенные Штаты планируют поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger в рамках пакета безвозмездной помощи. Также уточнялось, что Пентагон передаст острову противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero.

