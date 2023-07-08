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23:05, 8 июля 2023Бывший СССР

В Донецке жилой дом выгорел после попадания снаряда натовского калибра

В Донецке жилой дом выгорел после попадания снаряда натовского калибра во время обстрела

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В Донецке жилой дом выгорел после попадания снаряда натовского калибра 155 миллиметров во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что здание загорелось в Киевском районе города по улице Пятницкого, 57. Жертв удалось избежать.

Агентство также передает, что жилой дом сильно пострадал из-за вспыхнувшего пожара, однако благодаря оперативным действиям спасателей, пожарных и экстренных служб огонь быстро потушили.

В конце июня стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области высокоточными управляемыми 155-миллиметровыми снарядами M982 Excalibur. Фотографии боеприпаса, разработанного Соединенными Штатами и Швецией, опубликовал военкор Евгений Поддубный.

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    Марина Совина
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