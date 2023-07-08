В Донецке жилой дом выгорел после попадания снаряда натовского калибра
В Донецке жилой дом выгорел после попадания снаряда натовского калибра 155 миллиметров во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что здание загорелось в Киевском районе города по улице Пятницкого, 57. Жертв удалось избежать.
Агентство также передает, что жилой дом сильно пострадал из-за вспыхнувшего пожара, однако благодаря оперативным действиям спасателей, пожарных и экстренных служб огонь быстро потушили.
В конце июня стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области высокоточными управляемыми 155-миллиметровыми снарядами M982 Excalibur. Фотографии боеприпаса, разработанного Соединенными Штатами и Швецией, опубликовал военкор Евгений Поддубный.