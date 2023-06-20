Стало известно об обстреле российского города американскими снарядами Excalibur

Военкор Поддубный: снаряд Excalibur был найден на территории Валуек после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город в Белгородской области высокоточными управляемыми 155-миллиметровыми снарядами M982 Excalibur. Фотографии боеприпаса, разработанного Соединенными Штатами и Швецией, в своем Telegram-канале опубликовал военкор Евгений Поддубный.

По его словам, данный снаряд был найден на территории населенного пункта Валуйки.

«США и союзники не раз говорили, что выступают против использования западного вооружения для ударов по территории России, однако есть факты применения ВСУ НАТОвских снарядов во время обстрелов Белгородской области», — сообщил журналист.

В понедельник, 19 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска выпустили по Валуйкам 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». Как стало известно, в ходе обстрела пострадали восемь человек. В пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях были выбиты окна и повреждены фасады.