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11:16, 19 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 18 июня, он сообщил в Telegram.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь артиллерийских снарядов по селу Солнцевка в Белгородском районе. В селе Бочковка насчитали пять прилетов артиллерийских снарядов, еще два — в селе Наумовка. Также под обстрел попало село Казачье-Рудченское в Борисовском районе — по его окраине выпустили пять минометных снарядов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет ни в одном из атакованных населенных пунктов.

Село Вериговка в Валуйском городском округе было обстреляно из ствольной артиллерии, а село Новопетровка атаковали с беспилотников. По городу Валуйки ВСУ выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», пострадали восемь человек. В пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях выбиты окна и повреждены фасады.

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Еще 55 прилетов зафиксировали в Волоконовском районе — под обстрел попали село Тишанка, хутор Старый и хутор Киселев. Село Козинка Грайворонского округа было обстреляно 15 минометными снарядами, еще три упали неподалеку от его территории. Десять выстрелов из гранатомета зафиксировали в селе Сподарюшино.

В Шебекинском округе под обстрел попали поселок Ленинский, села Терезовка, Белянка и Муром, а также территория между Графовкой и Безлюдовкой — там зафиксировали 34 прилета. Кроме того, под обстрел попал автомобильный пункт пропуска Шебекино. Также были атакованы села Графовка и Демидовка в Краснояружском районе.

Ранее губернатор показал снимки последствий обстрела приграничного города Валуйки.

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