Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 18 июня, он сообщил в Telegram.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь артиллерийских снарядов по селу Солнцевка в Белгородском районе. В селе Бочковка насчитали пять прилетов артиллерийских снарядов, еще два — в селе Наумовка. Также под обстрел попало село Казачье-Рудченское в Борисовском районе — по его окраине выпустили пять минометных снарядов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет ни в одном из атакованных населенных пунктов.

Село Вериговка в Валуйском городском округе было обстреляно из ствольной артиллерии, а село Новопетровка атаковали с беспилотников. По городу Валуйки ВСУ выпустили 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», пострадали восемь человек. В пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях выбиты окна и повреждены фасады.

Еще 55 прилетов зафиксировали в Волоконовском районе — под обстрел попали село Тишанка, хутор Старый и хутор Киселев. Село Козинка Грайворонского округа было обстреляно 15 минометными снарядами, еще три упали неподалеку от его территории. Десять выстрелов из гранатомета зафиксировали в селе Сподарюшино.

В Шебекинском округе под обстрел попали поселок Ленинский, села Терезовка, Белянка и Муром, а также территория между Графовкой и Безлюдовкой — там зафиксировали 34 прилета. Кроме того, под обстрел попал автомобильный пункт пропуска Шебекино. Также были атакованы села Графовка и Демидовка в Краснояружском районе.

Ранее губернатор показал снимки последствий обстрела приграничного города Валуйки.

