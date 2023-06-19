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08:17, 19 июня 2023Россия

Глава Белгородской области показал последствия обстрела ВСУ приграничного города

Губернатор Белгородской области Гладков показал снимки последствий обстрела ВСУ Валуек

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал снимки последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного города Валуйки. Снимки он опубликовал в своем Telegram-канале.

На выложенных главой региона кадрах видно, что осколки снарядов повредили жилые дома — выбили стекла в нескольких квартирах и посекли фасады. Кроме того, на одной из фотографий видно, что один из снарядов подорвал припаркованный возле дома автомобиль, взрывной волной его отбросило на крышу стоящей рядом машины.

Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Об обстреле Валуек стало известно утром 19 июня. Первоначально информация появилась в социальных сетях — жители города также выложили снимки повреждений и сообщили, что вынуждены прятаться от обстрела в подвалах.

Позже власти региона подтвердили информацию об обстреле — Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.

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    Марк Леонов
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