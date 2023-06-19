Глава Белгородской области показал последствия обстрела ВСУ приграничного города

Губернатор Белгородской области Гладков показал снимки последствий обстрела ВСУ Валуек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал снимки последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного города Валуйки. Снимки он опубликовал в своем Telegram-канале.

На выложенных главой региона кадрах видно, что осколки снарядов повредили жилые дома — выбили стекла в нескольких квартирах и посекли фасады. Кроме того, на одной из фотографий видно, что один из снарядов подорвал припаркованный возле дома автомобиль, взрывной волной его отбросило на крышу стоящей рядом машины.

Об обстреле Валуек стало известно утром 19 июня. Первоначально информация появилась в социальных сетях — жители города также выложили снимки повреждений и сообщили, что вынуждены прятаться от обстрела в подвалах.

Позже власти региона подтвердили информацию об обстреле — Гладков сообщил, что в результате удара ВСУ пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если атаки на прилегающие территории государства будут продолжаться, руководство страны рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на территории Украины.