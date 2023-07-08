Депутат Госдумы Шеремет заявил, что США поплатятся за передачу Киеву кассетных боеприпасов

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет пообещал США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов. Его слова приводи РИА Новости.

Шеремет назвал решение США античеловечным. «[Президент США Джо] Байден в своем необузданном стремлении уничтожить пугающий его славянский мир грязными руками своего протеже [президента Украина Владимира] Зеленского переходит все дозволенные и недозволенные границы», — заявил он.

По его словам, уже было зафиксировано несколько прецедентов, когда «поставленное оружие Украине стреляет в Европе». «Я называю это кармой, и американцы поплатятся за свое решение», — сказал он.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Вашингтон решением о поставках Киеву кассетных боеприпасов подтвердил готовность убивать мирное население. По мнению сенатора, Соединенные Штаты взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого «чудовищного оружия».