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03:12, 8 июля 2023Россия

В России пообещали США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что США поплатятся за передачу Киеву кассетных боеприпасов
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет пообещал США расплату за передачу Украине кассетных боеприпасов. Его слова приводи РИА Новости.

Шеремет назвал решение США античеловечным. «[Президент США Джо] Байден в своем необузданном стремлении уничтожить пугающий его славянский мир грязными руками своего протеже [президента Украина Владимира] Зеленского переходит все дозволенные и недозволенные границы», — заявил он.

По его словам, уже было зафиксировано несколько прецедентов, когда «поставленное оружие Украине стреляет в Европе». «Я называю это кармой, и американцы поплатятся за свое решение», — сказал он.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Вашингтон решением о поставках Киеву кассетных боеприпасов подтвердил готовность убивать мирное население. По мнению сенатора, Соединенные Штаты взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого «чудовищного оружия».

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    Марина Совина
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