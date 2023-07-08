Британский премьер высказался о поставках США кассетных бомб Украине

Премьер Британии Сунак высказался о намерении США поставить Украине кассетные боеприпасы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался о намерении США поставить Украине кассетные боеприпасы. Его цитирует Reuters.

Сунак напомнил, что Соединенное Королевство подписало конвенцию, которая запрещает производство или применение таких бомб, и препятствует их применению. Премьер также добавил, что Британия продолжит «вносить свой вклад в поддержку Украины в борьбе с незаконным и неспровоцированным вторжением России».

При этом ответ Сунака журналистам не содержал прямой оценки намерению Вашингтона передать кассетные боеприпасы.