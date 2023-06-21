Британия предоставит Украине кредит на восстановление на три миллиарда долларов

Премьер Сунак: Великобритания предоставит Украине кредит на $3 млрд на восстановление

Великобритания решила предоставить Украине кредит на восстановление на три миллиарда долларов. Об этом объявил премьер-министр королевства Риши Сунак, сообщает Bloomberg.

Он отметил, что этот кредит будет предоставлен Киеву в течение трех лет и будет предназначен «для укрепления ее экономической стабильности перед лицом российской агрессии».

Лондон также выделит Украине помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (306 миллионов долларов) в этом году для программ, в том числе по разминированию, комплекты для оказания помощи при стихийных бедствиях, а также для энергетических проектов.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд НАТО для помощи Киеву. Он назвал это «частью постоянного обязательства по предоставлению Украине необходимых для нее техники и средств для обучения».