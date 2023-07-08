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15:03, 8 июля 2023Силовые структуры

В Урюпинске санитар психбольницы изнасиловал трех мальчиков

В Урюпинске задержали 51-летнего санитара психбольницы, который изнасиловал трех мальчиков

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Урюпинске задержали 51-летнего санитара психбольницы, которого подозревают в изнасиловании трех мальчиков 11-12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, полицейские Волгоградской области задержали сотрудника Психоневрологического интерната Александра Немченкова после обращения в полицию матери 11-летнего школьника. Мальчик не знал имени насильника, но смог примерно объяснить, где он живет.

В результате оперативной работы были обнаружены другие жертвы — двое мальчиков 12 лет. По данным Telegram-канала, все пострадавшие живут только с мамами, которые не работают.

Мужчину задержали накануне, он во всем сознался. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних» и «Развратные действия».

Ранее стало известно, что троих российских юношей осудят за изнасилование 10-летнего мальчика. Перед Тес-Хемским районным судом Тывы предстанут трое юношей 15 и 18 лет.

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    Виктория Кондратьева
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