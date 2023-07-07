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15:26, 7 июля 2023Силовые структуры

Троих российских юношей осудят за изнасилование 10-летнего мальчика

В Тыве перед судом предстанут трое юношей по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Перед Тес-Хемским районным судом Тывы предстанут трое юношей 15 и 18 лет по делу об изнасиловании десятилетнего мальчика. Об этом в пятницу, 7 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодых людей обвиняют в преступлении по пунту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего») УК РФ. По версии следствия, в январе в селе О-Шынаа Тес-Хемского района трое несовершеннолетних по предварительному сговору неоднократно надругались над ребенком.

По данным правозащитницы Евы Меркачевой, юноши не менее пяти раз изнасиловали потерпевшего. В первый раз это произошло в туалете школы в день рождения одного из обвиненных, после этого они запугали ребенка. Насилие продолжилось. Вскоре он рассказал о происходящем матери.

Депутат Государственный Думы Александр Хинштейн заявил, что местные жители не верят в справедливое расследование дела из-за якобы влиятельных родственников обвиняемых. Ведение следствия взяли на контроль прокуратура и правительство Тывы.

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    Илона Палей
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