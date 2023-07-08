Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:50, 8 июля 2023Мир

США обвинили в лицемерии из-за поставов кассетных боеприпасов Украине

Экс-аналитик разведки США Джиральди назвал лицемерием поставки кассетных боеприпасов Киеву

Фото: Donovan Reeves / Unsplash

Бывший аналитик американской разведки, основатель «Совета за национальные интересы» Фил Джиральди обвинил США в лицемерии из-за поставов кассетных боеприпасов Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Джиральди считает, что это не поможет Киеву на поле боя, при этом поставит под угрозу жизни мирного населения. Он добавил, что «на долгие годы их неразорвавшиеся части будут проклятием для сельхозугодий».

По его словам, администрации президента США Джо Байдена еще в 2022 году осуждала приписываемое России использование такого вооружения

Джиральди подчеркнул, что Соединенные Штаты не подписали международные соглашения о запрете вооружений, применение которых большинство стран приравнивает к военному преступлению.

Накануне США объявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы. В администрации президента страны Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригласил Турцию на «саммит мира»

    В Финляндии пожаловались на украинских беженцев

    США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов

    Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке

    Кандидат в президенты США выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов

    США обвинили в лицемерии из-за поставов кассетных боеприпасов Украине

    Эрдоган заявил о намерении добиваться мира на Украине путем переговоров

    Часть Подмосковья осталась без электричества после ливня

    В Воронежской области сбили два беспилотника

    В России рассказали о возможных западных поставках ядерного оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости