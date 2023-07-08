США обвинили в лицемерии из-за поставов кассетных боеприпасов Украине

Экс-аналитик разведки США Джиральди назвал лицемерием поставки кассетных боеприпасов Киеву

Бывший аналитик американской разведки, основатель «Совета за национальные интересы» Фил Джиральди обвинил США в лицемерии из-за поставов кассетных боеприпасов Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Джиральди считает, что это не поможет Киеву на поле боя, при этом поставит под угрозу жизни мирного населения. Он добавил, что «на долгие годы их неразорвавшиеся части будут проклятием для сельхозугодий».

По его словам, администрации президента США Джо Байдена еще в 2022 году осуждала приписываемое России использование такого вооружения

Джиральди подчеркнул, что Соединенные Штаты не подписали международные соглашения о запрете вооружений, применение которых большинство стран приравнивает к военному преступлению.

Накануне США объявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы. В администрации президента страны Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву.

