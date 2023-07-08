В США выступили против решения поставить Украине кассетные боеприпасы

В Конгрессе США выступили против решения поставить Украине кассетные боеприпасы

В Конгрессе США выступили против решения администрации американского президента Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление конгрессменов.

По словам 19 американских законодателей, приверженность США лидерству в области защиты прав человека должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые несут серьезные риски для мирного населения.

«Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям Конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывают наше моральное лидерство», — говорится в заявлении.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.