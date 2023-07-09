Британского ведущего обвинили в покупке интимных фото у подростка

Ведущего BBC обвинили в том, что он три года платил подростку за интимные фотографии

В Великобритании разразился скандал вокруг неназванного ведущего телерадиовещательной компании BBC, которого обвинили в том, что на протяжении трех лет он платил подростку за интимные фотографии. Деньги при этом юноша тратил на наркотики, заявила его мать. Об обвинениях сообщил таблоид The Sun.

По утверждению газеты, опирающемуся на слова матери, ведущий с 2020 года отправлял подростку, которому на тот момент было 17 лет, деньги в обмен на откровенные фото и некие «перформансы». В общей сложности за три года он заплатил ему более 35 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей по текущему курсу). Мать юноши утверждает, что тот показал ей онлайн-выписку из банка с многочисленными переводами от журналиста. А однажды она увидела в его телефоне скриншот видеозвонка, на котором ведущий был в одних трусах.

При этом деньги подросток стал тратить на кокаин, из-за чего у него появилась наркозависимость. Семья сообщила об этом в BBC только в мае этого года. При этом мать говорит, что не требует расследования, а лишь хочет, чтобы ведущий «прекратил платить ребенку за фотографии сексуального характера и перестал финансировать его пристрастие к наркотикам».

Личность ведущего национальной британской телекомпании, финансируемой государством, не раскрывается, хотя, по словам семьи, в общении с подростком он не скрывал себя. BBC сообщила, что он уже отстранен от работы, но об увольнении не говорится. Министр культуры Соединенного Королевства Люси Фрейзер 9 июля проведет переговоры с генеральным директором телерадиовещательной корпорации. В министерстве также призвали BBC провести срочное расследование.

В мае ведущий шоу «Утро глазами очевидцев» американского телеканала ABC Кен Розато остался без работы за мат в адрес коллеги.