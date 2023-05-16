Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:50, 16 мая 2023Интернет и СМИ

Популярный ведущий обматерил коллегу и остался без работы

Ведущего ABC Кена Розато уволили за мат в адрес его соведущей Ширлин Алликот

Фото: @kenrosatoabc7

Ведущий шоу «Утро глазами очевидцев» (Eyewitness News This Morning) американского телеканала ABC Кен Розато остался без работы за мат в адрес коллеги Ширлин Алликот. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, Розато «был немедленно уволен» после того, как он в прямом эфире назвал соведущую словом cunt, которое в английском языке является бранным и означает женские половые органы.

Отмечается, что сотрудникам канала об уходе Розато сообщили по электронной почте. Кроме того, страница ведущего с биографией и другой информацией о нем была удалена с официального сайта ABC.

Ранее ведущая британского телеканала Sky News Софи Ридж в прямом эфире ошиблась в произношении фамилии бывшего министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта и вместо этого произнесла нецензурное слово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
Власти подтвердили уничтожение украинских дронов в Курской области
Акции турецких банков упали после выборов президента
Китай призвал посольства в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины
Пассажирский самолет вынужденно приземлился из-за неисправности двигателя
ФСБ накрыла восемь диверсионных групп в Тюменской и Свердловской областях
В Петербурге запретили использование беспилотников
В Киеве объяснили хитростью частые заявления о скором наступлении ВСУ
Выявлена связь между ожирением и раком крови
Популярный ведущий обматерил коллегу и остался без работы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.