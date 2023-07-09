В честь Берлускони в итальянском городе переименуют улицу

В итальянском Портофино переименуют улицу в честь экс-премьера страны Берлускони

В итальянском курортном городе Портофино появится улица, названная в честь бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. О принятом властями решении сообщает газета Il Secolo XIX.

Церемония переименования состоится 29 сентября, в день рождения политика, которому исполнилось бы 87 лет. Перед этим власти города должны обратиться в префектуру Генуи. По общей норме, переименование улиц в честь людей допускается не раньше чем через десять лет после их кончины.

Берлускони скончался 12 июня. Он был госпитализирован 9 июня, а за несколько недель до этого выписался из клиники после полуторамесячного лечения. Этой весной у политика диагностировали лейкемию.