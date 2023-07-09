Туристам назвали вредные продукты на завтраках по системе «все включено»

Daily Record: туристам следует избегать на завтраках в отелях фруктовых соков и выпечки

Туристам назвали вредные для здоровья продукты, которых следует избегать на завтраках в отелях, работающих по системе «все включено». Диетолог перечислил их изданию Daily Record.

«Отдыхая в отеле по системе "все включено", трудно устоять перед соблазном наполнить свою тарелку до краев. Однако есть определенные продукты, которыми вы можете наслаждаться с пользой для здоровья, и другие, которых вам следует избегать», — рассказал эксперт по питанию Майкл Мосли.

В список вредных, по мнению диетолога, продуктов вошли фруктовые соки, выпечка, хлопья, кексы и пирожные, сухофрукты и картофельные оладьи. «Эти вкусные блюда полны калорий, о которых вы, возможно, не знаете», — предупредил Мосли.

Например, круассаны, по данным медицинского портала Healthline, содержат от 231 до 500 калорий на порцию, и это без добавления масла и джема. Эксперт также советует быть аккуратнее с фруктовыми соками, так как в их составе много сахара.

Мосли назвал и продукты, которые можно есть на завтрак в отеле без вреда для здоровья. В их числе — яйца, омлет, греческий йогурт с ягодами, овощи, сыр, орехи и авокадо. Но и в этом случае размер порций следует контролировать, отметил диетолог.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник перечислил список продуктов, употребление которых перед полетом может нанести вред организму. Он отметил, что некоторая еда на борту самолета, а именно на высоте, воспринимается организмом иначе. В первую очередь мужчина призвал в день перелета избегать блюд из бобовых, фасоли, нута, гороха и квашеной капусты.