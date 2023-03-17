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07:30, 17 марта 2023Путешествия

Часто путешествующий россиянин перечислил вредную перед полетом еду

Блогер «Дзен» посоветовал не есть перед полетом бобовые, фасоль и квашеную капусту

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Российский тревел-блогер и путешественник перечислил список продуктов, употребление которых перед полетом может нанести вред организму. Советами он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что некоторая еда на борту самолета, а именно на высоте, воспринимается организмом иначе. В первую очередь мужчина призвал в день перелета избегать блюд из бобовых, фасоли, нута, гороха и квашеной капусты. По его словам, в отелях туристам часто подают на завтрак запеченные бобы, лобио или хумус, от которых придется отказаться.

«Почти гарантированно эти продукты приведут к вздутию живота и активному метеоризму. Окружающие пассажиры, как вы понимаете, будут совсем не рады», — объяснил блогер.

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Также тяжесть в желудке, вздутие и, возможно, позывы к диарее могут вызвать бананы, дыня и кукуруза. Не менее опасными продуктами путешественник назвал чеснок и большое количество сырого лука.

«Причина, почему эти продукты вызывают такие реакции, — пониженное давление в салоне, из-за чего естественные газы в желудке и кишечнике увеличиваются в объеме», — добавил россиянин.

Ранее в марте бортпроводник британских авиалиний дал несколько советов, помогающих избежать стресса и сохранить хорошее самочувствие после долгих перелетов. Например, он рекомендовал пассажирам поесть перед посадкой в самолет — в таком случае им не придется тратить время на еду в полете и можно будет дольше отдохнуть.

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Дарья Рыбак
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