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22:43, 9 июля 2023Экономика

Глава TotalEnergies предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

Глава TotalEnergies Пуянне заявил, что предстоящей зимой в Европе возможен дефицит газа

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Европа предстоящей зимой может столкнуться с нехваткой газа. Об этом заявил глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне, передает телеканал CNews.

Он отметил, что Евросоюз планирует полностью заполнить газовые хранилища к октябрю. «Но если зима будет холодной, этих запасов не хватит для удовлетворения потребности потребителей в газе в течение всего сезона», — предупредил топ-менеджер. Пуянне также допустил, что при неблагоприятном варианте придется покупать газ по завышенным ценам, поскольку, по его словам, «дружеских цен на рынке не бывает».

5 июля глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Европа способна полностью заменить поставки российского газа в течение двух лет. Он добавил, что страны Европы находятся в разных условиях обеспеченности газом, и отметил, что производство в регионе в текущей геополитической ситуации подорожало. Сейчас газ для промышленности стоит в четыре-пять раз дороже, уточнил Дескальци.

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    Марина Совина
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