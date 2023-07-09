Глава TotalEnergies предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

Глава TotalEnergies Пуянне заявил, что предстоящей зимой в Европе возможен дефицит газа

Европа предстоящей зимой может столкнуться с нехваткой газа. Об этом заявил глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне, передает телеканал CNews.

Он отметил, что Евросоюз планирует полностью заполнить газовые хранилища к октябрю. «Но если зима будет холодной, этих запасов не хватит для удовлетворения потребности потребителей в газе в течение всего сезона», — предупредил топ-менеджер. Пуянне также допустил, что при неблагоприятном варианте придется покупать газ по завышенным ценам, поскольку, по его словам, «дружеских цен на рынке не бывает».

5 июля глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Европа способна полностью заменить поставки российского газа в течение двух лет. Он добавил, что страны Европы находятся в разных условиях обеспеченности газом, и отметил, что производство в регионе в текущей геополитической ситуации подорожало. Сейчас газ для промышленности стоит в четыре-пять раз дороже, уточнил Дескальци.