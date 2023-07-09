В России бойцам «Азова» предрекли билет в один конец

Депутат Госдумы Делимханов заявил, что бойцов «Азова» на поле боя ждет билет в один конец

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что на поле боя вернувшихся из Турции бойцов националистической бригады «Азов» ждет билет в один конец. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский встретил во Львове бойцов, которые были взяты в плен российскими войсками в Мариуполе. «Без сомнений, если мы еще раз встретим этих нацистов на поле боя, то им не будет никакой пощады, никого не будем брать в плен, не будет никаких разговоров! Мы выпишем им билет в один конец!» — пообещал политик.

Делимханов напомнил, что «азовцы» «предпочли плен сражению и позорно сдались, умоляя оставить их в живых».

О возвращении украинских военных Зеленский сообщил 8 июля. Пятеро командиров «Азова» отправились на Украину бортом президентского самолета. В сентябре 2022 года этих бойцов в числе прочих обменяли на пленных россиян. По условиям достигнутой договоренности они должны были находиться в Турции до окончания боевых действий.