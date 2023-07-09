Элтон Джон завершил прощальное турне

Британский музыкант Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне в Стокгольме

Британский музыкант Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме, передает Daily Mail.

Последней песней, которую исполнил 76-летний музыкант, стала Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года.

Элтон Джон сообщил, что больше никогда не отправится в турне, однако допустил, что еще будет выступать. Музыкант поблагодарил поклонников, которые прибыли с разных концов света, что никогда не забудет их.

Более чем за 50 лет творческой карьеры певец дал свыше четырех тысяч концертов более чем в 80 странах.

Ранее Элтон Джон сыграл последний концерт на родине, а местом для прощального домашнего концерта стал фестиваль Гластонбери. Выступление прошло в воскресенье, 25 июня. Певцу предоставили самую престижную из многочисленных площадок фестиваля — Pyramid Stage.

