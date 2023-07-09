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01:12, 9 июля 2023Мир

В Госдуме ответили на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО

Депутат Госдумы Белик: слова Эрдогана не означают содействия во вступлении Украины в НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Cлова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украина заслуживает стать членом НАТО, не означают, что Анкара будет содейстововать принятию страны в Североатлантический альянс, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи. Политик уточнил, что слова поддержки часто так и остаются словами. Он добавил, что Эрдоган стремится быть посредником между сторонами конфликта. По его мнению, он ставит «во главу угла национальные интересы и собственные амбиции».

«Слова турецкого лидера о поддержке Украины встроены в логику вектора, которому следуют страны НАТО, но это не значит, что итог данных переговоров окажет какое-либо влияние на ситуацию», — ответил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО. Переговоры Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

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    Марина Совина
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