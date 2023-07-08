Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО

Президент Турции Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган сделал такое заявление после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал политик.

Переговоры прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Лидеры стран планировали обсудить ситуацию на Украине, а также продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения республики в альянс. По его словам, страны НАТО должны обозначить соответствующий срок, если они не готовы пригласить Киев в альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока не выполнила условия для вступления в НАТО.