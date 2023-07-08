Эрдоган заявил о праве Украины стать членом НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Эрдоган сделал такое заявление после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал политик.
Переговоры прошли в пятницу, 7 июля, в особняке Вахдеттин в Стамбуле. Лидеры стран планировали обсудить ситуацию на Украине, а также продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения республики в альянс. По его словам, страны НАТО должны обозначить соответствующий срок, если они не готовы пригласить Киев в альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока не выполнила условия для вступления в НАТО.