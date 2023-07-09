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21:43, 9 июля 2023Культура

Сериал про российский геймдев получил гран-при фестиваля Original+Doc

Сериал «История российских компьютерных игр» получил гран-при фестиваля Original+Doc

Фото: Telegram-канал ИРИ

Сериал «История российских компьютерных игр» получил гран-при фестиваля Original+Doc. Об этом сообщается в Telegram-канале Института развития интернета (ИРИ).

В институте проект назвали сериалом «о том, как русский геймдев повлиял на весь мир». Кроме того, «История российских компьютерных игр» была признана «Самым ожидаемым документальным проектом», а также получила диплом жюри СМИ «за новую главу легенды о 90-х», отмечается в сообщении.

Сериал был показан на фестивале 7 июля. Проект рассказывает о том, как создавались отечественные игры, ставшие международными хитами.

Фестиваль Original+ Doc проходит в Парке Горького с 6 по 9 июля. Конкурсная программа состоит из восьми кинокартин. Фестиваль открыл фильм «Как я стал ребенком», который рассказывает про Фонд Константина Хабенского. Режиссером киноленты выступила Людмила Снигирева.

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    Марина Совина
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