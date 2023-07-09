Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:40, 9 июля 2023Россия

Работу Керченской переправы временно остановили

Работу Керченской переправы временно остановили из-за сильного ветра

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Работу Керченской переправы временно остановили из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма, пишет РИА Новости.

Работа переправы была остановлена в 21:30 по местному времени (совпадает с мск). Причиной приостановки работы стали погодные условия, в частности сильный ветер.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что большие десантные корабли начали перевозить машины на Керченской паромной переправе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России

    Украина пообещала «пересмотреть стратегию» в случае отказа во вступлении в НАТО

    Глава TotalEnergies предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

    В Ростовской области сообщили о сбитой украинской ракете

    НАТО собралось объявить о масштабном соглашении по поддержке Украины

    Работу Керченской переправы временно остановили

    Стали известны подробности перехода Медины из ЦСКА в «Спартак»

    «Романтик-байк» на улице Москвы попал на видео

    Кадыров рассказал об обстановке около Клещеевки

    В Казани девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости