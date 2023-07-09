Работу Керченской переправы временно остановили из-за сильного ветра

Работу Керченской переправы временно остановили из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма, пишет РИА Новости.

Работа переправы была остановлена в 21:30 по местному времени (совпадает с мск). Причиной приостановки работы стали погодные условия, в частности сильный ветер.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что большие десантные корабли начали перевозить машины на Керченской паромной переправе.